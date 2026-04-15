Überraschungscoup zum Auftakt Youngster Förderer und Fuchs trumpfen in Frankreich auf Marco Rosbach

Jürgen Hahn 15.04.2026, 13:09 Uhr

i Start nach Maß für Enrico Förderer (rechts) und Cedric Fuchs (links): Die beiden jungen Rennfahrer aus Leuterod und Holzappel trumpften beim Auftakt auf dem Circuit Paul Ricard in Südfrankreich auf. Förderer, SRO

Das war ein Start nach Maß für Enrico Förderer aus Leuterod und seinen Holzappeler Teamkollegen Cedric Fuchs: Die beiden Youngster zeigten der Konkurrenz beim Saisonauftakt auf dem Circuit Paul Ricard in Südfrankreich eindrucksvoll die Grenzan auf.

Der 19-jährige Rennfahrer Enrico Förderer aus Leuterod ist mit einem beeindruckenden Ergebnis in die neue Saison gestartet. Gemeinsam mit seinem Team SR Motorsport by Schnitzelalm reiste er zum Auftakt auf den Circuit Paul Ricard in Südfrankreich, wo parallel auch die GT World Challenge gastierte.







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