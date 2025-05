Motorengeheule und viel Staub war hinter dem Winninger Flugplatz zwei Tage lang zu hören und zu sehen – auf dem Gelände der Motorsportfreunde (MSF) Winningen war nämlich das traditionelle Motocrossrennen angesagt.

Einen großen Heimvorteil hatten die MSF-Fahrer diesmal nicht, denn die Strecke wurde vom Verein im Frührjahr umgebaut und war für alle Fahrer neu. Dennoch fuhren die Winninger gute Ergebnisse ein und immerhin gab es vier Klassensiege für die MSF.

i Hohe Sprünge mit dem Motorrad waren auf dem Gelände der MSF Winningen zu bewundern. Wolfgang Heil

„Wir hatten insgesamt 180 Starter und aufgrund des schönen Wetters auch viele Zuschauer“, freute sich Daniela Bäuml vom ausrichtenden Verein MSF Winningen. Weil so viele Fahrer und Fahrerinnen kamen, wurden die Rennen an zwei Tagen gefahren – zuerst gingen die Klassen 1, 2, 3, 7 und 10 an den Start, dann die Klassen 6, 5, 4, 8 und 9.

In der Klasse 7 (Trophy) fuhr MSF-Fahrer Leon Willems im 24er-Teilnehmerfeld auf den ersten Platz. Seine Vereinskollegen Leon Müller (19.) und Jakob Kroll (20.) mussten sich mit den hinteren Rängen zufriedengeben.

Bei den Frauen ist Dana Schneider aus Winningen vorn

Besser lief es für Kroll in der Vintage-Klasse 9, dort wurde er Vierter. Den Sieg fuhr jedoch ein anderer Winninger Fahrer ein: Damian Schneider. Weitere Platzierungen: 5. Bernd Höltenschmidt, 7. Thomas Schneider. Den dritten Sieg für den gastgebenden Verein gab es bei den Frauen, wo Dana Schneider in der Klasse 8 nicht zu schlagen war. Und Sieg Nummer vier gab es für Dirk Freudendahl bei den Senioren (Klasse 6).

Gut lief es auch für Luca Höltenschmidt, der in der Klasse 5 MX2 Zweiter wurde. Derweil gab es noch einen siebten Rang für Constantin Brand (Klasse 10, MX2 Jugend) und einen neunten Rang für Hendrik Steinmann (Klasse 1, 50 ccm).