Vorsprung ausgebaut
Westerwald-Youngster feiern Doppelsieg in Monza
"Wiederholungstäter": In Monza gewannen Enrico Förderer (links) und Cedric Fuchs im Mercedes AMG GT4 von SR Motorsport by Schnit
"Wiederholungstäter": In Monza gewannen Enrico Förderer (links) und Cedric Fuchs im Mercedes AMG GT4 von SR Motorsport by Schnitzelalm beide Rennen und bauten den Vorsprung in der GT4-Europameisterschaft weiter aus.
Team SRO

Eine fast unglaubliche Erfolgsgeschichte liefern Cedric Fuchs und Enrico Förderer in der GT4-Europameisterschaft. Mit zwei ebenso spannenden wie spektakulären Rennen baute das junge Duo den Vorsprung in der EM weiter aus.

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Die beiden Westerwald-Youngster Enrico Förderer (19 Jahre, aus Leuterod) und Cedric Fuchs (20, Holzappel) gewannen im italienischen Monza beide Läufe zur GT4 Europameisterschaft. In der weltweit höchsten GT4-Liga setzte sich das junge Duo des Teams SR Motorsport by Schnitzelalm im Mercedes AMG GT4 erneut gegen 43 Teams mit Piloten aus 22 Nationen durch.

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