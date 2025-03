Pfeile statt Motorsport - der Nürburgring kann auch anders. Zum vierten Mal fand die Gala „Darts am Ring“ in der Eifel statt - mit ausgelassenen Fans und zielsicheren Top-Stars.

Nicht nur Motorsport auf zwei und vier Rädern. Nicht nur Karate, Laufen und Radfahren. Nicht nur Rock, nicht nur Country, nicht nur Industrie: Der Nürburgring stellte wieder einmal seine Vielfältigkeit, seine breite Aufstellung als In- und Outdoor-Location für alle möglichen Events unter Beweis. Zum vierten Mal traten die Top-Stars der internationalen Darts-Szene in der proppenvollen Arena der Eventlocation Nürburgring an. Und es war wie immer eine spektakuläre Mischung aus Top-Sport am Board, Spaß und Entertainment. Eine zwar überschäumende, aber nie aggressive, und dennoch vor Emotionen kochende Melange aus Champions League und Karneval.

3500 prächtig gelaunte, ausgelassene, größtenteils kreativ und bunt kostümierte Besucherinnen und Besucher hatten sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, an diesem Samstagabend nicht nur bei den lautstarken Walk-on-Songs nach aller Lust mitzusingen. So etwas geht in der Eifel nur am Ring: einmal alle Konventionen der Zurückhaltung über Bord werfen. Einmal auf Du und Du mit den absoluten Superstars sein. Den Meistern von „Triple 20“ und „Double out“, die man ansonsten bestenfalls aus dem Fernsehen kennt, ein Selfie abzuluchsen.

i Der Deutsche Gabriel Clemens am Board in der Eifel. Jürgen C. Braun

Das Line-Up hatte Spitzensport versprochen, und dieses Versprechen wurde eingehalten. Sogar mit einer Überraschung. Denn für den angekündigten, aber verletzten „Iceman“ Gerwin Pryce sprang kurzfristig der „German Giant“ Gabriel Clemens aus Saarwellingen ein. Der einzige Deutsche, der es ins Halbfinale einer Weltmeisterschaft geschafft hat und in der Weltrangliste immer noch auf Platz 37 steht, freute sich über seine Rückkehr in die Arena. „Normalerweise hätte ich jetzt trainiert. Aber der Nürburgring ist eben was Besonderes, und von zu Hause ist es nicht weit. Da bin ich gerne zu diesen super Fans gekommen.“

Neben „Gaga“ Clemens glänzten Champions wie Raymond „Barney“ van Barneveld, mit fünf Weltmeistertiteln zwischen 1998 und 2007 einer der absoluten Ausnahmekönner – und mit fast 58 Jahren immer noch ein Ass seines Sports. Oder Rob „Voltage“ Cross (34), ehemaliger Elektriker, dann durchgestartet in der Darts-Szene bis ganz nach oben: Titelträger der PDC 2018. Dazu Spitzenwerfer wie Joe „The Rockstar“ Cullen und Dirk „Titan“ van Duijvenbode. Und die deutsche Nummer eins, Martin Schindler, der zuvor noch eine Runde als Co-Pilot mit einem GT4-Rennwagen über die Nordschleife drehen durfte und davon begeistert war: „Eine Erfahrung, die ich nie vergessen werde. Einfach unbeschreiblich.“

i Darts am Ring: Die Menge ist mit vollem Herzen dabei. Jürgen C. Braun

Werner von Moltke, Präsident der PDC Europe und Veranstalter der 16 Galas in Deutschland und Österreich, kennt das Geheimnis der Tour: „Bei Turnieren wie Darts am Ring geht es nicht um Preisgeld oder Weltranglistenpunkte. Bei uns ist es anders als im Fußball. Da hat zwar auch jeder seinen Lieblingsspieler, aber wenn ein anderer einen Neun-Darter wirft, dann kocht die Halle. Krawalle oder Hooligans würde es bei uns nie geben.“

In meist engen Duellen am Board nach dem Best-of-seven-Modus feierte die Menge jede gelungene Vorstellung. Bei allem Unterhaltungscharakter der Gala galt auch: „Verlieren will keiner von den Jungs.“ Dafür, so von Moltke, gehe es allen „dann doch zu sehr ums Image und ums Prestige.“

i Party im Zeichen der Pfeile - die kostümierten Fans gehören zum Darts dazu. Jürgen C. Braun

Die Eintrittspreise für so einen Abend sind durchaus moderat, zieht man Vergleiche zu den großen Fußball-Arenen in Bundesliga oder europäischen Wettbewerben. Ab 30 Euro kann man als Fan dabei sein. Zwar nicht ganz vorne, aber doch auf den gefüllten Oberrängen. Und wer noch ein bisschen mehr ausgibt, dem öffnen sich die Türen zum gemeinsamen Gala-Dinner mit den Spielern – Autogramme und Selfies eingeschlossen.

i Spaß beim Spektakel: die Zuschauerinnen und Zuschauer am Ring. Jürgen C. Braun

Bis der Sieger dieses Abends feststand, dauerte es fast vier Stunden. Kurz vor Mitternacht setzte sich van Barneveld im Finale gegen Schindler durch. Ob die Pfeil-Artisten auch im nächsten Jahr, dann zum fünften Mal, in der Eifel aufschlagen, entscheidet sich nach der Tour 2025. Es gebe viele Interessenten, so der Veranstalter, aber der Nürburgring sei schon etwas Besonderes.