Planen fürs Jubiläum Weltweit einmalige Serie fiebert 50. Auflage entgegen Jürgen C. Braun 12.11.2025, 10:20 Uhr

i Das Interesse der Fans wird, nicht nur, wenn Daniel Zils wie hier seinen Cayman S auf die Strecke fährt, auch 2026 wieder riesig sein. Jürgen C. Braun

Die heimischen Fahrer und Motorsportklubs gehen mit unterschiedlichen Zielen in die neue Saison der Nürburgring Langstreckenserie – und es gibt 2026 eine neue Cup-Klasse

Seit fast einem halben Jahrhundert ist die Nürburgring Langstreckenmeisterschaft in der jetzigen Form ein weltweit einmaliges motorsportliches Format. Nirgendwo sonst gehen oft über 20 hochgezüchtete GT3-Rennwagen mit professionellen Werksfahrern gemeinsam mit PS-starken Cup-Autos sowie deutlich mehr als 100 seriennahen Produktionsrennwagen an den Start.







Artikel teilen

Artikel teilen