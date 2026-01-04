Weichen für 2026 sind gestellt Vorbereitungen bei Sarholz Racing laufen auf Hochtouren Moritz Hannappel 04.01.2026, 12:24 Uhr

i Schlagzeilen in der Königsklasse? Noah Ludwig gehört zu den talentiertesten deutschen Fahrer und soll für KTM Sarholz Racing in der 450er-Klasse für Furore sorgen. Thorsten Horn

KTM Sarholz Racing aus Niederroßbach blickt auf eine Saison voller Höhen, Tiefen und starker Fahrten zurück. Mit Noah Ludwig und Tom Koch in der 450er-Klasse sowie vier Talenten in der 250er-Kategorie startet das Team hochkarätig in die neue Saison.

Ein spannendes und ereignisreiches Racingjahr liegt hinter dem Team von KTM Sarholz Racing aus Niederroßbach. Es war geprägt von großen Erfolgen, aber auch von Herausforderungen. Höhen und Tiefen gehörten zur vergangenen Saison ebenso dazu wie starke Leistungen auf internationalem Niveau.







