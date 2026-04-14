Es ist der Testlauf für den Saisonhöhepunkt der Motorsport-Saison auf dem Nürburgring: Bei der Qualifikation für das 24-Stunden-Rennen am Wochenende sind Prominenz und PS-Spektakel garantiert.
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Das kommende Wochenende wird einen Vorgeschmack auf den Saison-Höhepunkt geben, das ADAC 24-Stunden-Rennen vom 14. bis zum 17. Mai. Das 24-h-Qualifiers bietet spektakulären Langstrecken-Motorsport mit dem Höhepunkt am Samstagabend, dem ersten der beiden vierstündigen Rennen in die Dunkelheit hinein.