Ein Formel-1-Weltmeister in der Fahrschule: Max Verstappen machte auf dem Nürburgring Station, um die für das 24-Stunden-Rennen erforderliche Lizenz zu erwerben. Für die Fans erfüllten sich die Hoffnungen auf ein Foto indes nicht.

49 Jahre und sieben Rennen musste die weltweit größte Motorsport-Breitensportserie alt werden, um einen Tag wie diesen zu erleben: Ein vierfacher Formel-1-Weltmeister, derzeit sogar amtierend, bestreitet ein Rennen der Nürburgring Langstreckenserie. Warum? Weil er einmal das legendäre 24h-Rennen in der Eifel fahren will. Und weil er dafür die notwendigen Voraussetzungen, das sogenannte Nordschleife-Permit, erfüllen muss. Am Samstag bot sich dazu die einzige Möglichkeit, weil die Formel 1 eine Woche nach Monza pausierte. Übrig blieben viele Fans, für die der Champion keine Sekunde Aufmerksamkeit hatte.

Box wird hermetisch abgeriegelt

Vor der hermetisch abgeriegelten Box 24, in der der das Team von Max Verstappen gemeinsam mit der NLS-erfahrenen Truppe von Schmickler Performance untergebracht war, warteten die Bewunderer des Red-Bull-Piloten teilweise schon seit dem Morgengrauen in Scharen auf ihren Liebling. Mit Autogrammalben, mit Modellautos, auf denen sich der 27-Jährige verewigen sollte. Mit Foto-Handys für ein mögliches Selfie natürlich. Bei Nieselregen, leichtem Nebel. Eifelwetter halt.

i Alle Smartphones auf Max Verstappen: Der Niederländer fährt mit seinem Porsche (Nummer 980) in die Startaufstellung. Jürgen C. Braun

Verstappen, bei jedem Schritt außerhalb der Box, in der sich sein Porsche Cayman befand, völlig abgeschottet, war natürlich das Thema schlechthin des siebten von zehn NLS-Läufen in dieser Saison. 14 Runden, so die Regelung des Deutschen Motorsportbundes (DMSB), musste der Proband in zwei verschiedenen Autos absolvieren, um das sogenannte „A-Permit“ zu bekommen – was letztlich eine Formsache war.

Flucht durch die Security vom Motorhome zur Box

Der Veranstalter stand vor der Frage, wohin mit der Verstappen-Crew? In welche Box? „Es gibt ein paar Teamchefs, die würden rumzicken, wenn wir Ihnen Max und seine Leute in die Box stecken. Aber die Schmickler-Jungs sind pflegeleicht. Die freuen sich drauf“, sagte uns ein NLS-Sprecher am Samstag nach dem Qualifying. Und Teamchef Franz Schmickler spendete dem prominenten Mitbewohner später ein Lob. „Der war einer von uns in der Box. Da hatte auch jeder genug mit sich zu tun. Die Stimmung war ganz easy.“

Was man bei den Fans nicht sagen konnte. Als sich Verstappen endlich eine gute Stunde vor Rennbeginn blicken ließ, brauchte er genau acht Sekunden, um zwischen fünf Security-Leuten hindurch die zehn Meter durch die dicht gedrängte Menschentraube vom Motorhome in die Box zu „flüchten“. Helm in der Hand. Kopf nach unten. Kein Blick für die meist jungen Leute, die zum Teil stundenlang auf ihn gewartet hatten.

Fans machen Selfie mit dem Garagentor

Da machte sich bei einigen nicht nur leise Enttäuschung, sondern auch schon Unmut breit. Zumal während des obligatorischen „Pit walks“ vor dem Rennen alle Boxen wie üblich geöffnet waren. Nur eben Box 24 nicht. Was aber teilweise erwachsene Leute nicht daran hinderte, sich vor die verschlossene Box zu stellen und ein Selfie mit dem Stück Blech hinter ihnen zu schießen und dabei ins Handy zu grinsen. Heldenverehrung treibt manchmal eben seltene Blüten.