Superstar beim 24-h-Rennen
Verstappen will auf dem Ring Vollgas geben
Rummel um den Superstar: Schon im vergangenen Jahr zog Max Verstappen die Massen an.
Jürgen C. Braun

Der Superstar kommt wieder an den Nürburgring: Formel-1-Ass Max Verstappen startet in diesem Jahr sogar beim Klassiker, dem 24-Stunden-Rennen, in der Eifel. Wie es dazu kam:

Jetzt ist es endgültig: Formel-1-Superstar Max Verstappen, vierfacher Weltmeister im Team des österreichischen Getränkekonzerns Red Bull, will – wie seit seinem ersten Auftritt bei einem vierstündigen Langstreckenrennen im vergangenen Jahr bereits vermutet – in diesem Jahr am legendären 24–Stunden-Rennen auf dem Nürburgring teilnehmen.

