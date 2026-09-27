Superstar startet in der Eifel Verstappen hat mit dem Ring noch eine Rechnung offen Jürgen C. Braun 27.09.2026, 11:29 Uhr

i Eingekeilt in seine Fans: Max Verstappen bei seinem ersten GT3-Rennen auf dem Nürburgring. Jürgen C. Braun

Er tut es wieder: Formel-1-Superstar Max Verstappen will wieder auf dem Nürburgring starten, beim legendären 24-Stunden-Rennen 2027. Was für den Niederländer den Reiz der Eifelrennstrecke ausmacht.

Die Teilnahme von Superstar Max Verstappen am 24-Stunden-Rennen in diesem Jahr auf dem Nürburgring ließ das Publikumsinteresse an dem Eifeler Langstreckenklassiker in ungeahnte Dimensionen schnellen. Weit mehr als 300.000 Fans wurden gezählt, als der vierfache Formel-1-Weltmeister im Mercedes AMG GT3 schon am frühen Sonntagmorgen wie der sichere Sieger aussah, bis die Defekthexe seinen Boliden ausbremste und den Weg für den Erfolg des ...







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