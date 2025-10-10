Top-Zehn zum Abschluss Versöhnliches Ende einer schwierigen GT Master Saison Jürgen Augst 10.10.2025, 13:28 Uhr

i Rennamazone Carrie Schreiner und Alain Valente kämpften in ihrem Land-Audi R8 LMS GT3 Evo II bis zur letzten Runde der Saison um Punkte und Platzierungen. Eine schwierige Saison fand auf dem Hockenheimring ein versöhnliches Ende. Jürgen Augst/Manfred Muhr/byJogi

Zum Abschluss der ADAC GT Masters-Saison erlebten die Fahrer von Land-Motorsport aus Niederdreisbach einen versöhnlichen Abschluss. Eine Top-Zehn-Platzierung holten Carrie Schreiner und ihr Teampartner Alain Valente.

Im Zuge des DTM-Wochenendes des ADAC ermittelten auch die Fahrer und Teams des ADAC GT Masters ihre neuen Champions bei den Läufen elf und zwölf der Liga der Supersportwagen auf dem Hockenheimring. Trotz einiger Hürden im Verlaufe der Saison durfte sich auch die Audi-Mannschaft von Land-Motorsport aus Niederdreisbach über einen soliden Abschluss der ADAC GT Masters-Saison 2025 freuen.







