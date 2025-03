Fantastische Neuigkeiten für alle Motorsport- und Deutsche Tourenwagen-Masters (DTM)-Fans aus dem Landkreis Altenkirchen. Die heimische Mannschaft von Land-Motorsport startet in dieser Saison mit dem Schweizer Ricardo Feller und einem Audi R8 LMS GT3 Evo II in der höchsten deutschen Motorsport-Liga, der Deutsche Tourenwagen-Masters.

„Ricardo sollte ursprünglich für ein anderes Team in der DTM antreten. Das Projekt platzte jedoch vor wenigen Wochen“, erklärt Teammanager Christian Land. „Daraus entwickelte sich schnell ein enger Austausch, um ein Alternativprogramm für ihn auf die Beine zu stellen.“ Bereits im Jahr 2019 – mit gerade einmal 18 Jahren – feierte der Schweizer erste Erfolge für die Mannschaft von Wolfgang und Christian Land. Feller startet mit seiner Glückszahl, der Nummer 29, mit der er bereits 2021 den Titel zusammen mit dem Rennstall im ADAC GT Masters gewann.

„Alles passt perfekt zusammen und ich bin sehr froh, dass ich mit Land-Motorsport in der DTM starten darf“, sagt der 24-jährige Rennprofi. Nun schließt sich der Kreis mit dem Engagement in der DTM. Bereits am 1. und 2. April bei den DTM-Testtagen in Oschersleben bereitet man sich auf den Einsatz vor. Ende April findet dann an gleicher Stelle der Auftakt zur Saison statt, die aus acht Rennwochenenden besteht.