Zuschauerrekord und Spannung Traumwetter und Riesenresonanz bei Rallye Kempenich 10.03.2026, 11:25 Uhr

i Am Ortsrand von Kempenich beobachteten viele Zuschauer das Geschehen und sahen dabei das spätere Gewinner-Duo. Hans-Josef Schneider

Strahlender Himmel, Zuschauerrekord und spannende Duelle bei der Rallye Kempenich. Überraschungen und packende Rennen prägten das Event, während die Organisatoren alle Hände voll zu tun hatten.

Kaiserwetter, Zuschauerrekord und ein Einstand nach Maß bei der 47. Auflage der Rallye Kempenich. Ideale Voraussetzungen für ein traditionelles Motorsportereignis, von dem die Region auch wirtschaftlich profitiert. Ein strahlend blauer Vorfrühlingshimmel lockte jede Menge Besucher an.







