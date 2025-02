Hämmscher Talent steigt auf Tom Kalender wird jüngster Pilot in der DTM Jürgen Augst 13.02.2025, 11:24 Uhr

i Mit 17 Jahren wird Tom Kalender aus Hamm an der Sieg der jüngste DTM-Fahrer aller Zeiten. Jürgen Augst/Manfred Muhr/jogi

Für seine Debütsaison in der Deutschen Tourenwagen Meisterschaft hat sich der Jungstar aus Hamm an der Sieg einiges vorgenommen. Das erste Mal um DTM-Punkte geht es für Tom Kalender Ende April in Oschersleben.

17 Jahre wird Tom Kalender beim Saisonstart der DTM -Saison 2025 sein. Er ist damit der jüngste Fahrer in der Top-Tourenwagenklasse in Deutschland. Das Talent aus Hamm an der Sieg wird einen Mercedes-AMG GT3 der Mannschaft von Landgraf Motorsport steuern.

