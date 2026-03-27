Pilot aus Hamm hat viel vor Tom Kalender feiert seinen 18. im Flieger nach Shanghai Jürgen Augst 27.03.2026, 00:01 Uhr

i Endlich 18 - und damit volljährig: In Zukunft darf Tom Kalender nicht nur Autogramme sondern auch alle Verträge selbst unterschreiben. Jürgen Augst/Mercedes-AMG/byJog

Hinter dem Steuer sitzt er schon seit vielen Jahren, doch am regulären Straßenverkehr galt für Tom Kalender das, woran sich alle anderen Teenager vor dem 18. Geburtstag zu halten haben. Das ändert sich jetzt – der aufstrebende Pilot ist volljährig.

Der 27. März ist für Tom Kalender aus Hamm ein ganz besonderer Tag. Denn an diesem Freitag wird der Mercedes-AMG Junior und DTM-Pilot endlich 18. Obwohl der Youngster von der Sieg schon einige Jahre Automobilrennen bestreitet und in wenigen Tagen immer noch als jüngster Fahrer aller Zeiten in seine zweite DTM-Saison startet, darf sich der Abiturient aus Hamm dann endlich auch im normalen Straßenverkehr offiziell hinter das Steuer eines Autos ...







Artikel teilen

Artikel teilen