Es war einiges geboten für den Jung-Rennprofi aus Hamm an der Sieg. Auch wenn er mit zwei Reifenplatzern auskommen musste, lieferte Kalender schnelle Zeiten und feierte so einen zufriedenstellenden dritten Platz mit seinem Team.
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Für den Mercedes-AMG-Junior Tom Kalender aus Hamm gibt es derzeit wenig Erholungspausen. Für den Jungprofi von der Sieg – ansonsten in der DTM und GT World Challenge Europe unterwegs – ging es nach einem DTM-Testtag Mitte der Woche direkt weiter zu den „NAPAC Fuji Super TEC 24 Hours“ auf den Fuji-Speedway in Japan wo er zusammen mit Jeffrey Lee (Hongkong), Ojeda Jayden (Australien), Jingzu Sun (China) und Fong Adderly (Hongkong) das dortige ...