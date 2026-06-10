„Hämmscher“ Erfolg in Japan Tom Kalender fährt bei 24 Stunden von Fuji aufs Podium Jürgen Augst 10.06.2026, 17:01 Uhr

i Tag und Nacht schnell unterwegs: Mit dem Mercedes-AMG GT3 Evo mit der Startnummer 33 fuhr der Mercedes-AMG-Junior Tom Kalender aus Hamm beim 24-Stunden-Rennen im japanischen Fuji zum ersten großen 24-Stunden-Podium seiner Karriere. Jürgen Augst/thomas Cheng/byJogi

Es war einiges geboten für den Jung-Rennprofi aus Hamm an der Sieg. Auch wenn er mit zwei Reifenplatzern auskommen musste, lieferte Kalender schnelle Zeiten und feierte so einen zufriedenstellenden dritten Platz mit seinem Team.

Für den Mercedes-AMG-Junior Tom Kalender aus Hamm gibt es derzeit wenig Erholungspausen. Für den Jungprofi von der Sieg – ansonsten in der DTM und GT World Challenge Europe unterwegs – ging es nach einem DTM-Testtag Mitte der Woche direkt weiter zu den „NAPAC Fuji Super TEC 24 Hours“ auf den Fuji-Speedway in Japan wo er zusammen mit Jeffrey Lee (Hongkong), Ojeda Jayden (Australien), Jingzu Sun (China) und Fong Adderly (Hongkong) das dortige ...







Artikel teilen

Artikel teilen