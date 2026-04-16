Saisonauftakt in der DTM Tom Kalender bereits mit guter Form vor erstem Rennen Jürgen Augst 16.04.2026, 10:14 Uhr

i Tom Kalender ist mit gerade einmal 18 Jahren jüngster Pilot in der höchsten Motorsportliga Deutschlands und startet bereits in seine zweite DTM-Saison. Jürgen Augst/Mercedes-AMG/byJogi. Jürgen Augst/Mercedes-AMG/byJog

Die neue DTM-Saison steht vor der Tür. Wieder mit dabei: Der erst 18-jährige Tom Kalender aus Hamm an der Sieg geht in seine zweite Saison. Auch Land-Motorsport ist wieder mit dabei – und das mit einem neuen Auto.

Am 25. und 26. April ist er da, der große Tag des Saisonauftaktes der neuen DTM-Saison 2026. Auf dem Red Bull Ring in der österreichischen Steiermark starten die 21 Piloten mit ihren Boliden zur Jagd auf den Titel in der DTM. 16 Rennen auf acht deutschen und europäischen Rennstrecken bilden dann die Bühne für den Kampf um die Krone des deutschen Tourenwagensports.







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