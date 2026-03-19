GT4-Winter Serie beendet Tolle Aufholjagd führt in Barcelona auf Rang zwei Jürgen Hahn 19.03.2026, 08:32 Uhr

i Gemeinsame Freu(n)de: Willi Kühne (links) und Cedric Fuchs landeten in der PRO/AM-Wertung in der GT4 Winter Serie in der Endabrechnung auf Rang zwei. Jürgen Hahn

Beachtlich: In der Endabrechnung sprang für Cedric Fuchs in der PRO/AM-Wertung der GT4-Winter Serie immerhin Platz zwei heraus. Die Einsätze des Holzappelers in Portugal und Spanien haben das Talent deutlich weitergebracht.

Nach sechs Renn-Wochenenden in Spanien und Portugal zieht der Rhein-Lahn-Youngster Cedric Fuchs aus Holzappel ein positives Fazit. „Ich konnte im Umgang mit einem GT4-Boliden sehr viel dazulernen. Wir sind im Sonnenschein, aber auch sehr viel im Regen oder bei Misch-Bedingungen gefahren.







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