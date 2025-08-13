Nach sechswöchiger Pause und zwischenzeitlicher Premiere des NLS-„Light“-Rennens geht die Nürburgring Langstreckenmeisterschaft am Samstag in ihre zweite Saisonhälfte. Dann steht auch gleich der „Kracher“ dieser Saison an, denn das KW 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen geht nicht über die übliche Distanz von vier, sondern über sechs Stunden.

Von entsprechender Brisanz ist der Lauf für Teams und Besatzungen. Das erste direkte Aufeinandertreffen nach der Sommerpause garantiert ein volles Teilnehmerfeld mit den um den Gesamtsieg kämpfenden GT3-Fahrzeugen. Schließlich geht es um eine um 50 Prozent höhere Punktzahl und damit auch um eine deutlich verbesserte Ausgangsposition für den restlichen Saisonverlauf. Das gilt sowohl für den Punktestand in den Klassen wie im Gesamt-Championat.

„Das 6-Stunden-Rennen ist durch die höhere Punktzahl das wichtigste Rennen des Jahres. Wenn wir noch Meister werden wollen, dann müssen wir es gewinnen.“

Der Bendorfer Rennfahrer Daniel Zils

Da es beim NLS-„Light“-Rennen Anfang Juli keine Punkte für die Meisterschaft gab, gehen am Samstag alle Teams mit dem gleichen Stand an die Startlinie, die sie nach NLS 4, dem 24h Qualifying am 25. Mai, aufzuweisen hatten. Die mögliche Anzahl von 90 Punkten hat bisher noch niemand erreichen können. An der Spitze rangieren Sven Markert/Kevin Wambach (BMW M240i) und Arne Hoffmeister/Tim Scheerbarth (Porsche 992 GT3 Cup 2) mit 71 Zählern.

Auch der zweifache NLS-Gesamtsieger Daniel Zils weiß um die Bedeutung des Samstag-Rennens. Der Bendorfer ist wie gewohnt auf beiden Fahrzeugen, Porsche Cayman und BMW 330i, unterwegs. „Das 6-Stunden-Rennen ist durch die höhere Punktzahl das wichtigste Rennen des Jahres. Wenn wir noch Meister werden wollen, dann müssen wir es gewinnen.“ Der Druck für Zils und seine beiden Mitstreiter Philipp Stahlschmidt und Philipp Leisen im Team von Adrenalin Motorsport ist also nach bisher eher mäßigem Saisonverlauf entsprechend hoch.

Nett-Brüder fahren „voll auf Sieg“

Für viele Teams aus der Region ist weniger der Blick auf das Tableau in der Gesamtwertung, sondern das Geschehen in der Klasse entscheidend. Das gilt auch für Jürgen und Joachim Nett, die in diesem Jahr mit Christoph Dupré im Audi S3 von Dupré Engineering unterwegs sind. Mehrere Klassensiege und einen Podestplatz in der Gesamtwertung hatten sich die beiden erfahrenen Brüder zu Saisonbeginn vorgenommen. Diesmal wollen sie „voll auf Sieg fahren“.

Traditionell ist das Fan-Aufkommen beim 6-Stunden-Rennen immer besonders hoch. Das bedeutet, dass die Hotspots am Brünnchen, am Pflanzgarten oder in Breidscheid oft schon freitags sehr voll sind. Wer sich also das Rennen über die gesamte Distanz ansehen will, sollte möglichst zeitig anreisen. Das Qualifying findet am Samstag von 8.30 Uhr bis um 10 Uhr statt. Start ist um 12 Uhr, Zieleinlauf um 18 Uhr. Beim Pitwalk (10.20 – 11 Uhr) und in der Startaufstellung(11.10 – 11.30 Uhr) hat man aber vorher Gelegenheit, noch ganz nahe an Teams und Fahrer heranzukommen.