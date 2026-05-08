Samstag schon ausverkauft Ticket-Ansturm auf 24-Stunden-Rennen Jürgen C. Braun 08.05.2026, 12:38 Uhr

i Motorsport-Spektakel auf dem Nürburgring. Das 24-Stunden-Rennen zählt in jedem Jahr zu den Höhepunkten auf der Eifel-Rennstrecke Thomas Frey. picture alliance/dpa

Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring elektrisiert die Massen – nicht nur, weil Max Verstappen in der Eifel am Start sein wird. Mittlerweile gibt es nur noch wenige Karten. Wer noch Karten möchte, sollte sich beeilen.

Das 24-Stunden-Wochenende auf dem Nürburgring inklusive des Klassikers am 16./17. Mai lockt die Massen in die Eifel. Der Ansturm vor allem auf den Samstag des 24-Stunden-Wochenendes ist so gewaltig, dass diese Ticketkategorien ausverkauft sind. Nicht zuletzt die Teilnahme des vierfachen Formel-1-Weltmeisters Max Verstappen elektrisiert die Fans.







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