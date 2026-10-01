100.000 Zuschauer werden erwartet, wenn am Wochenende im französischen Ernée die besten Motocross-Piloten bei der Team-Weltmeisterschaft um die Titel kämpfen. Mittendrin ist dann auch ein Trio des Westerwälder Rennstalls KTM Sarholz Racing Team.
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Mit großen Events kennen sie sich aus, seit vielen Jahren schicken die Verantwortlichen des Niederroßbacher Rennstalls KTM Sarholz Racing Team ihre Motocross-Piloten zu den wichtigsten Rennen, die ihr Sport international zu bieten hat. Doch die Teilnahme an der Team-Weltmeisterschaft ist etwas ganz Besonderes für das Team aus dem Hohen Westerwald.