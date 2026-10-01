Große Ehre für Niederroßbacher Team Sarholz vertritt Deutschland bei der Team-WM Marco Rosbach 01.10.2026, 13:46 Uhr

i Noah Ludwig ist einer der drei Sarholz-Piloten, die bei der Team-Weltmeisterschaft in Frankreich an den Start gehen werden. Steve Bauerschmidt

100.000 Zuschauer werden erwartet, wenn am Wochenende im französischen Ernée die besten Motocross-Piloten bei der Team-Weltmeisterschaft um die Titel kämpfen. Mittendrin ist dann auch ein Trio des Westerwälder Rennstalls KTM Sarholz Racing Team.

Mit großen Events kennen sie sich aus, seit vielen Jahren schicken die Verantwortlichen des Niederroßbacher Rennstalls KTM Sarholz Racing Team ihre Motocross-Piloten zu den wichtigsten Rennen, die ihr Sport international zu bieten hat. Doch die Teilnahme an der Team-Weltmeisterschaft ist etwas ganz Besonderes für das Team aus dem Hohen Westerwald.







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