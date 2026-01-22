Unnauer zündet nächste Stufe Talent Linus R. Helwig wechselt in den Tourenwagen Marco Rosbach 22.01.2026, 12:56 Uhr

i Im Polo Cup GTI geht Linus R. Helwig vom AMC Unnau in der Cup- und Tourenwagen-Trophy an den Start. Für den 17-Jährigen ist es der nächste bedeutende Schritt nach seiner Zeit im Kartsport. Helwig, AMC Unnau

Motorsport-Überraschung im Westerwald: Der junge Linus R. Helwig vom AMC Unnau wagt den Sprung in die Tourenwagen-Welt. Im Polo Cup GTI zündet der 17-Jährige die nächste Stufe in seiner Motorsport-Laufbahn.

Die erste große Entscheidung für die Motorsportsaison 2026 ist gefallen: Linus R. Helwig , 17-jähriger Schüler des Privaten Gymnasiums Marienstatt und Talent des AMC Unnau im ADAC , geht in der neuen Saison gemeinsam mit Motorsport Maisenbacher aus dem Schwarzwald in der Cup- und Tourenwagen-Trophy an den Start – und zwar in einem Polo Cup GTI.







