Motorsport-Überraschung im Westerwald: Der junge Linus R. Helwig vom AMC Unnau wagt den Sprung in die Tourenwagen-Welt. Im Polo Cup GTI zündet der 17-Jährige die nächste Stufe in seiner Motorsport-Laufbahn.
Die erste große Entscheidung für die Motorsportsaison 2026 ist gefallen: Linus R. Helwig, 17-jähriger Schüler des Privaten Gymnasiums Marienstatt und Talent des AMC Unnau im ADAC, geht in der neuen Saison gemeinsam mit Motorsport Maisenbacher aus dem Schwarzwald in der Cup- und Tourenwagen-Trophy an den Start – und zwar in einem Polo Cup GTI.