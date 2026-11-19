Rallye Köln-Ahrweiler Streit um Reifenwechsel geht in die nächste Runde Jürgen C. Braun 19.11.2026, 11:03 Uhr

i Bei keiner anderen Rallye in Deutschland werden aktuelle und historische Rallyefahrzeuge auch im Dunkeln gezeitet – so wie bei der Rallye Köln-Ahrweiler, bei der der Gesamtsieger wegen einer Disqualifikation und einer Berufung aber immer noch nicht offiziell feststeht. Jürgen C. Braun

Das Rennen um den Gesamtsieg in der Rallye Köln-Ahrweiler bleibt spannend: Ein umstrittener Reifenwechsel könnte das Ergebnis neu gestalten und das DMSB-Gericht auf den Plan rufen.

Auch mehr als eine Woche nach der 47. Auflage der Rallye Köln-Ahrweiler mit dem Service und dem Rallyezentrum am Nürburgring herrscht immer noch Ungewissheit über den Ausgang des Gesamtsiegs der traditionsreichen Veranstaltung. Das Team Motopark mit Timo Rumpfkeil/Helmar Hinneberg, das die Rallye eigentlich mit einem Vorsprung von etwa 40 Sekunden gewonnen hatte, wurde wegen eines unerlaubten Reifenwechsels auf der Verbindungsetappe zwischen den ...







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