Viel los beim Bergsprint Streckenrekord am Wickenrodter Berg wird geknackt 24.09.2025, 12:22 Uhr

i Daniel Daut vom MSC Bollenbachtal machte am Wickenrodter Berg seinen Titel als Deutscher Meister perfekt. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Warum der neue Streckenrekord eine Einordnung braucht, wie zwei Vereinsmitglieder Deutscher Meister geworden und warum die Zeiten nicht gepurzelt sind und wieso es eine Punktlandung gab, das alles erklärt Nina Meyer vom MSC Bollenbachtal.

Auf vollkommen unterschiedliche Bedingungen mussten sich die Teilnehmer diesmal am Wickenrodter Berg einlassen. Strahlender Sonnenschein und hohe Temperaturen herrschten am Samstag, während sich der Sonntag verregnet und kalt zeigte. „Der Samstag war wirklich sehr erfolgreich für uns, während sich das Wetter am Sonntag auf die Teilnehmerzahlen ausgewirkt hat“, sagte Nina Meyer vom MSC Bollenbachtal.







