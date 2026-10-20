Welch ein Debütjahr Stark: Fuchs und Förderer grüßen als Vize-Europameister Jürgen Hahn 20.10.2026, 09:51 Uhr

i Strahlende Gesichter: Cedric Fuchs feiert mit seinen Eltern Heike und Thomas im portugiesischen Portimão die Vize-Meisterschaft in der GT4-Europe. Cedric Fuchs

Beeindruckendes Saisonfinale der GT4 European Series im portugiesischen Portimão für Cedric Fuchs und Enrico Förderer: Das Duo aus dem Westerwald sicherte sich die Vize-Europameisterschaft und verpasste dabei den Titel in der Silver-Klasse nur knapp.

Sie haben es geschafft: Die beiden Westerwald-Youngster Cedric Fuchs (20, Holzappel) und Enrico Förderer (19, Leuterod) fuhren in ihrer Premierensaison in der GT4-Europe direkt zur Vizemeisterschaft. Von Beginn an in der Spitzengruppe mitgemischt „Wenn uns das jemand am Beginn der Saison angeboten hätte, wir hätten es blind unterschrieben.







Artikel teilen

Artikel teilen