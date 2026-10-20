Beeindruckendes Saisonfinale der GT4 European Series im portugiesischen Portimão für Cedric Fuchs und Enrico Förderer: Das Duo aus dem Westerwald sicherte sich die Vize-Europameisterschaft und verpasste dabei den Titel in der Silver-Klasse nur knapp.
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Sie haben es geschafft: Die beiden Westerwald-Youngster Cedric Fuchs (20, Holzappel) und Enrico Förderer (19, Leuterod) fuhren in ihrer Premierensaison in der GT4-Europe direkt zur Vizemeisterschaft.
Von Beginn an in der Spitzengruppe mitgemischt
„Wenn uns das jemand am Beginn der Saison angeboten hätte, wir hätten es blind unterschrieben.