Zwei Rennen, ein Ziel: Am Nürburgring fighteten die Nordschleifen-Profis um jeden Meter. Spannung lag in der Luft, als die Brüder Nett ihr Können bewiesen und ein aufregendes Wochenende erlebten.

Das war ein ereignisreiches Wochenende für die Nordschleifen-Spezialisten in der Region. Der sogenannte „Doubleheader“, also zwei Rennen über jeweils vier Stunden an zwei Tagen hintereinander, forderte von Mensch und Maschine Kondition und Konzentration. Nach den Rennen Nummer sieben und acht der Nürburgring-Langstreckenserie sind auch schon einige Vorentscheidungen gefallen.

Ein aufregendes Wochenende erlebten die beiden Routiniers Jürgen und Joachim Nett aus Mayen im Audi S3 gemeinsam mit Christoph Dupré im Team von Dupré Motorsport Engineering. Nach Platz zwei gegen starke Konkurrenz im Samstag-Rennen, dem 65. ADAC ACAS Cup, monierten die TeKos bei der technischen Nachkontrolle die Tankanlage des Audi und sprachen eine Disqualifikation aus. „Wir haben das zwar anders gesehen, aber unsere Boxencrew hat in der Nacht auf Sonntag bis um 3 Uhr gearbeitet, damit wir am Sonntag dann wie von den Kommissaren eingefordert, an den Start gehen zu können.“ Im Sonntag-Rennen, dem ADAC Reinoldus Langstreckenrennen, ließen Jürgen und Joachim Nett sowie Christoph Dupré von der Pole Position aus keinen Zweifel am Klassensieg (der 95. für Jürgen Nett insgesamt) aufkommen, bauten ihren Vorsprung stetig aus. „Wir haben souverän unser Ding durchgezogen“ bilanzierte ein nach dem Sonntag sehr zufriedener Jürgen Nett.

Schon in zwei Wochen geht es weiter

In der gleichen Klasse (VT2-F+4WD) ging auch der für den MSC Mayen startende Alex Schneider im Hyundai I30 N von Mertens Motorsport an den Start. Unter der Bewerbung des MSC Adenau gemeldet, landete Schneider mit seinen beiden Teamkameraden Gupta Akshay und Leonidas Karavasili auf Rang sieben. Eine Platzierung vor dem zweiten Mertens Hyundai I30 N für den MSC Adenau mit Michael Wolpertinge aus Nürburg.

Eine wichtige Vorentscheidung ist in Sachen Meisterschaft gefallen. Der Bendorfer Daniel Zils, der am Wochenende in zwei vierstündigen Rennen wie gewohnt auf zwei Autos (Porsche Cayman S und BMW 3330i) ein Mammutprogramm absolvierte, führt mit seinen beiden Teamkameraden Phillip Leisen und Phillip Stahlschmidt als Drittplatzierte die Produktionswagen-Trophäe an. Seinen beiden Meistertiteln wird Zils in diesem Jahr allerdings keinen weiteren mehr hinzufügen können. Selbst mit zwei Siegen in den beiden noch ausstehenden Rennen kann das BMW-Trio nicht mehr auf 109 Punkte kommen, die das derzeit führende Duo Ranko Mijatovic und Nick Wüstenhagen aus der Klasse SP 8 T im BMW M4 GT4 von FP Performance Motorsport aufweist. Mit Klassensiegen auf beiden Fahrzeugen in beiden Wochenend-Rennen durfte der Porsche- und BMW-Pilot dennoch ein zufriedenstellendes Fazit ziehen.

Für die „Marathonis“ aus der Region bleibt im Endspurt der Saison nur wenig Zeit zum Luftholen. Bereits in zwei Wochen findet das neunte Saisonrennen, der ADAC Barbarossapreis, wieder über vier Stunden an gleicher Stelle statt.