Bilanz fällt positiv aus So lief die zweite DTM-Saison für Land-Motorsport Jürgen Augst 15.10.2026, 12:00 Uhr

i Die Pole-Position im finalen DTM-Rennen auf dem Hockenheimring war das Top-Ergebnis von Bastian Buus (links) und seinem Teamchef Christian Land (rechts) beim DTM Finale auf dem Hockenheimring. Jürgen Augst/Land-Motorsport/byJogi. Jürgen Augst/Land-Motorsport/by

In ihrer zweiten DTM-Saison meisterte Land-Motorsport viele Hürden und glänzte mit starken Leistungen. Ein versöhnlicher Abschluss in Hockenheim sorgte für Stolz beim Team um Christian Land.

Das Niederdreisbacher Motorsportteam von Land-Motorsport, rund um Teamchef Christian Land und Teameigner Wolfgang Land, blickt auf ein aufregendes und spannendes Motorsportjahr in der DTM, der höchsten Deutschen Motorsportliga zurück. Die Mannschaft aus dem Westerwald, die ihre zweite komplette DTM-Saison absolvierte, und nach einem Markenwechsel von Audi zu Porsche als eines von zwei Teams mit dem Zuffenhausener Renner, dem Porsche 911 GT3 R ...







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