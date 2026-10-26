Kiefer sieht gute Perspektive Siegert verpasst das Hauptrennen in Misano nur knapp Olaf Paare 26.10.2026, 10:16 Uhr

i Schnell unterwegs, aber ohne das nötige Zeitglück: Robin Siegert vom Bad Kreuznacher Kiefer-Racing-Team. Thorsten Horn

Die erste internationale Saison ist beendet. Der 15-jährige Motorradrennfahrer Robin Siegert setzte dabei Nadelstiche, nächstes Jahr soll der große Angriff folgen.

Auf nationaler Ebene dominierte Robin Siegert, international beendete der Motorradrennfahrer des Bad Kreuznacher Kiefer-Racing-Teams die Saison mit einer kleinen Enttäuschung. Der souveräne Meister des Northern-Cups (elf Siege in 14 Rennen) verpasste beim Saisonfinale des Moto4-European-Cups den Einzug ins Hauptrennen nur um 0,037 Sekunden.







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