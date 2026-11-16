Rallye Köln-Ahrweiler Sieger wegen unerlaubten Reifenwechsels disqualifiziert Jürgen C. Braun 16.11.2026, 14:10 Uhr

i Die Nachtprüfungen hatten die Fans der Rallye Köln-Ahrweiler in Scharen an die Strecken gelockt. Jürgen C. Braun

Viel Spannung bei der Rallye Köln-Ahrweiler: Der Favorit verliert nach unerlaubtem Reifenwechsel. Überraschungssieger im Yaris! Ein Event voller Dramatik und Geschichte.

Unrühmliches Ende der Rallye Köln-Ahrweiler: Timo Rumpfkeil und Helmar Hinneberg haben wegen eines unerlaubten Reifenwechsels ihren Gesamtsieg im Porsche 911 Rallye GT verloren. Aus einem deutlichen Erfolg mit einem Vorsprung von über 40 Sekunden bei einer der spektakulärsten Rallys in Deutschland mit aktuellen und historischen Fahrzeugen wurde eine Disqualifikation.







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