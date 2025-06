Die Wetterbedingungen bestimmten die zweite Runde im ADAC GT Masters, die am vergangenen Wochenende im Rahmen der DTM auf der Formel-1-Strecke „Circuit Zandvoort“ anstand. Stürmische Böen, teils starker Regen und eher kühle Temperaturen sorgten für allerlei Ungemach im Starterfeld in der zweiten Liga des ADAC GT-Motorsports. Mit dabei war auch diesmal die Niederdreisbacher Mannschaft von Land-Motorsport, die für Carrie Schreiner (Euskirchen) und ihren Schweizer Teamkollegen Alain Valente einen Audi R8 LMS GT3 EVO2 an den Start brachte.

Zunächst konnte die deutsch-schweizerische Fahrerpaarung im ersten Qualifying dort weitermachen, wo sie auf dem Lausitzring zuvor aufgehört hatte. Im ersten Vorlauf am Samstag überzeugte das Duo mit Platz sieben im Qualifying. Das erste Rennen endete nach einem turbulenten Verlauf allerdings auf Platz elf. Auch wenn das Land-Duo vier Plätze abgeben mussten, blieben immer noch fünf Punkte, die sie mit nach Hause nehmen konnten.

„Es war nass und trocken, deshalb fanden wir erst spät unseren Rhythmus.“

Carrie Schreiner, Rennfahrerin von Land-Motorsport

Für Rennamazone Carrie Schreiner waren die wechselnden Bedingungen im zweiten Qualifying am nächsten Tag noch unberechenbarer. „Es war nass und trocken, deshalb fanden wir erst spät unseren Rhythmus“, so die 26-Jährige. Zu spät aus Sicht der Land-Mannschaft, denn während des plötzlichen Wolkenbruchs am Ende des Qualifyings, der die Formel-1-Strecke insbesondere im letzten Abschnitt teilweise unter Wasser setzte, bot sich keine Gelegenheit mehr für einen weiteren Angriff auf vordere Plätze. Im Rennen, vier Stunden später, sammelte die beiden Piloten in ihrem Audi R8 LMS GT3 mit Platz 13 dennoch drei Punkte für die Gesamtwertung.

Nächster Stopp der ADAC GT Masters Serie ist nun das ’Heimspiel’ des Teams auf dem Nürburgring. Auf dem Eifelkurs geht es vom 11. bis 13. Juli im Rahmen des Truck-Grand Prix wieder rund.