Klassensieg für Westerwälder Schumacher mit Traumergebnis beim Schwedenkreuz-Rennen Jürgen Augst 30.10.2025, 11:29 Uhr

i Widrigste Witterungsbedungen und eine extrem mit Öl verschmierte Fahrbahn machten das RCN-Finale, das 3-Stunden-Rennen "Schwedenkreuz" zu einer schwierigen und gefährlichen Aufgabe für die 140 Teams am Start. Oliver Schumacher im seinem H&S-Racing Team Peugeot RCZ Endurance meisterte die Aufgabe mit Bravour und holte sich neben dem Sieg in der Klasse RS2A auch Gesamtrang 19. Jürgen Augst/Holger Hüttig/byJogi

„Ich habe in meiner gesamten Nordschleifen-Karriere noch nie eine solch verschmutze und schmierige Strecke erlebt.“ Das sagt der Westerwälder Teameigner und Rennfahrer Oliver Schumacher. Das muss schon was heißen. Der Routinier jubelte trotzdem.

Ein Bilderbuchfinale in der „Rundstrecken Challenge Nürburgring“ (RCN) erlebte der Teamchef des H&S-Racing Teams, Oliver Schumacher. Beim achten und damit finalen Durchgang der beliebten Breitensportserie, dem 3-Stunden Rennen „Schwedenkreuz“, fuhr der engagierte Teameigner in seinem Peugeot RCZ Endurance im Alleingang zu einem klaren Erfolg in der Klasse RS2A und mit Rang 19 zu einem Top-20-Ergebnis im 140 Teams starken Gesamtfeld.







Artikel teilen

Artikel teilen