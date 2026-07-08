Schönborn landet im Graben und verpasst Top-Resultat
Ein Wochenende voller Höhen und Tiefen beim zweiten Saisonlauf der Rallye-EM in Rom: Claire Schönborn glänzte zwischenzeitlich mit Rang sieben in der Junioren-Wertung, doch ein Ausrutscher auf der Powerstage warf die Hunsrückerin zurück.
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Die Löffelscheiderin Claire Schönborn und ihr Beifahrer Michael Wenzel haben beim zweiten Saisonlauf der Junioren-Wertung innerhalb der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) einen guten Eindruck hinterlassen, allerdings mit einem bitteren Ende. Bei Schönborns Premiere in Rom auf den kniffligen Asphaltprüfungen – von der spektakulären Stadtprüfung am Fuße des Kolosseums bis hin zu anspruchsvollen Abschnitten im Gebirge des Reatino – zeigten sie ...