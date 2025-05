Top: Mit einem starken zweiten Platz zum Auftakt der Champions of the Future glückte Maximilian Schleimers EM-Generalprobe vollauf. Der Obertiefenbacher glänzte zudem in Südspanien als bester deutscher Fahrer.

Mit einem wahrlich beeindruckenden Auftritt beim Auftakt der „Champions of the Future“ in Valencia meldete sich Maximilian Schleimer auf der internationalen Bühne zurück. Im Rahmen der Generalprobe zur Europameisterschaft fuhr der Youngster aus Obertiefenbach im hochklassigen Feld auf Platz zwei und holte damit sein erstes internationales Schaltkart-Podium.

Nahezu perfekte Bilanz für den amtierenden Champion vor dem entscheidenden Rennen

„Ich bin extrem glücklich über mein erstes internationales Podium nach solch einer langen Durststrecke“, strahlte der 17-Jährige im Ziel. In der KZ2-Kategorie überzeugte Schleimer an allen vier Renntagen mit Konstanz und starker Rennintelligenz. Bereits im Qualifying sicherte er sich den dritten Platz. Es folgten ein Laufsieg in den Heats und der Sieg im Super Heat am Samstag – eine nahezu perfekte Bilanz für den amtierenden Champion des DMSB-Schaltkart-Cup vor dem entscheidenden Rennen.

„Insgesamt waren wir mit Abstand das stärkste Team – ich denke, da sprechen die Ergebnisse für sich.“

Schleimers Bilanz hätte kaum besser ausfallen können

Das Finale selbst war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einem turbulenten Start. Doch Schleimer bewahrte die Ruhe, setzte sich im Spitzenfeld fest und überquerte nach 21 Runden als starker Zweiter die Ziellinie – damit war der Sodi-Kart-Pilot gleichzeitig bester deutscher Fahrer im 53-köpfigen KZ2-Starterfeld. „Insgesamt waren wir mit Abstand das stärkste Team – ich denke, da sprechen die Ergebnisse für sich“, bilanziert Schleimer. „Wir haben dank perfektem Rennmaterial und guter Unterstützung über die Woche eine Top-Leistung gebracht. Ich hoffe, dass wir dann bei den Europameisterschaften daran anknüpfen können.“

Schon am kommenden Wochenende startet der Förderpilot des ADAC Mittelrhein erneut in Valencia – dann steht der offizielle Saisonauftakt der Europameisterschaften an. Das Ziel ist für den ambitionierten Maximilian Schleimer klar. Es gilt an das starke Ergebnis anzuknüpfen und die positive Form zu bestätigen.