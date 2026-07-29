Der Nürburgring erwartet beim 6h-Rennen packende Duelle und neue Favoriten. Spannende Klassenkämpfe, herausragende Fahrerleistungen und eine einzigartige Rennatmosphäre versprechen ein Motorsport-Spektakel.
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Mit dem sechsstündigen ADAC Ruhrpokal-Rennen wird am kommenden Samstag nicht nur die Nürburgring Langstreckenmeisterschaft (NLS) fortgesetzt. Das Rennen, bei dem 50 Prozent mehr an Punkten für die Klassenwertungen und für das Gesamtergebnis vergeben werden, ist traditionell auch der Höhepunkt der Saison.