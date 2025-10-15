In Barcelona fand am vergangenen Wochenende das Finale in der GT World Challenge Europe statt. Mit dabei waren der Brachbacher Luca Stolz und der erst 17-jährige Tom Kalender aus Hamm/Sieg.
Lesezeit 3 Minuten
Runde zehn und somit das große Finale in der GT World Challenge Europe, der fünfte Durchgang im Endurance Cup musste die Entscheidung im Titelkampf der Langstreckenwertung als auch in der Gesamtwertung der weltweit größten GT3 Rennserie bringen. Für das finale Drei-Stunden Rennen auf der 4,657 Kilometer langen Strecke des ’Circuit de Barcelona-Catalunya’ waren noch einmal 60 der Boliden gemeldet.