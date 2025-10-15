GT World Challenge Europe Saisonabschluss für Luca Stolz und Tom Kalender Jürgen Augst 15.10.2025, 12:05 Uhr

i Der 17-jährige Tom Kalender gab im GetSpeed Mercedes-AMG GT3 im Rennen der GT World Challenge Europe in Barcelona eine sehr gute Figur ab. Nach einem fehlerfreien Rennen landete er auf Position in der Silver-Cup Klasse und auf Gesamtrang 17. Jürgen Augst/Mercedes-AMG/byJogi

In Barcelona fand am vergangenen Wochenende das Finale in der GT World Challenge Europe statt. Mit dabei waren der Brachbacher Luca Stolz und der erst 17-jährige Tom Kalender aus Hamm/Sieg.

Runde zehn und somit das große Finale in der GT World Challenge Europe, der fünfte Durchgang im Endurance Cup musste die Entscheidung im Titelkampf der Langstreckenwertung als auch in der Gesamtwertung der weltweit größten GT3 Rennserie bringen. Für das finale Drei-Stunden Rennen auf der 4,657 Kilometer langen Strecke des ’Circuit de Barcelona-Catalunya’ waren noch einmal 60 der Boliden gemeldet.







