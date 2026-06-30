Claire Schönborn Rom-Debüt für Löffelscheiderin in der Rallye-EM 30.06.2026, 08:00 Uhr

i Die Löffelscheiderin Claire Schönborn freut sich "extrem" auf die Rallye Rom, aber sie hat Respekt vor den Strecken in der Ewigen Stadt: "Fehler sollte man sich dort keine erlauben." Sandra Laev Landqvist

Zeitenjagd in der Ewigen Stadt – die Löffelscheiderin Claire Schönborn steht am Wochenende vor ihrem Rom-Debüt in der Rallye-EM.

Tiber, Tempo, Traditionen – Claire Schönborn startet am Wochenende (3. bis 5. Juli) erstmals bei der Rallye Rom. Der zweite Lauf zur Junior-Wertung und die Premiere der Löffelscheiderin innerhalb der FIA-Rallye-Europameisterschaft (ERC) werden dabei nicht nur mit neuen Wertungsprüfungen und weißen Blättern für die Streckennotizen eine Herausforderung – die Teilnehmer dürfen sich auf eine Hitzeschlacht rund um die 35-Grad-Marke einstellen.







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