Bei der siebten Runde der Rundstrecken Challenge Nürburgring feierte der Peterslahrer Rolf Weißenfels den 49. Sieg. Im Gesamtklassement der 141 Teams landete er mit seinem Team H&S-Racing auf Rang 12.
Runde sieben der Rundstrecken Challenge Nürburgring (RCN) ging am Sonntag auf der 24,358 Kilometer langen Kombination aus Grand-Prix Strecken Kurzanbindung und Nordschleife des Eifelkurses über die Bühne. Dabei feierte der Peterslahrer Routinier Rolf Weißenfels in seinem Peugeot 308 TCR in der Klasse RS2A den 49.