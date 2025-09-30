Jubiläumssieg muss warten Rolf Weißenfels setzt seine Siegesserie fort Jürgen Augst 30.09.2025, 10:59 Uhr

i Trotz eines vermeintlichen Problems feierte Rolf Weißenfels in seinem H&S-Racing Peugeot 308 TCR in der RCN seinen 49. Klassensieg. Jürgen Augst/Holger Hüttig/byJogi

Bei der siebten Runde der Rundstrecken Challenge Nürburgring feierte der Peterslahrer Rolf Weißenfels den 49. Sieg. Im Gesamtklassement der 141 Teams landete er mit seinem Team H&S-Racing auf Rang 12.

Runde sieben der Rundstrecken Challenge Nürburgring (RCN) ging am Sonntag auf der 24,358 Kilometer langen Kombination aus Grand-Prix Strecken Kurzanbindung und Nordschleife des Eifelkurses über die Bühne. Dabei feierte der Peterslahrer Routinier Rolf Weißenfels in seinem Peugeot 308 TCR in der Klasse RS2A den 49.







