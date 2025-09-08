Bereits zum 48. Mal stand der Peterslahrer Erfolgsfahrer ganz oben auf dem Treppchen in seiner Rennklasse. Auch über Gesamtrang acht durfte sich der erfahrene Pilot mit seinem Team freuen.

Mit dem Lauf „Rhein-Ruhr“ ging es für die Rundstrecken Challenge Nürburgring (RCN) auf der Nürburgring-Nordschleife in die sechste Runde der beliebten Breitensport-Serie. Erneut stellten sich insgesamt 125 Teams den 15 Runden auf der 20,793 Kilometer langen Berg- und Talbahn der Traditionsstrecke in der Eifel.

Bei besten spätsommerlichen Bedingungen war auch der Peterlahrer Rolf Weißenfels im Peugeot 308 TCR der von der Mannschaft des H&S-Racing Teams (Fluterschen) rund um Teamchef Oliver Schumacher vorbereitet wurde, in der Klasse RS2A am Start. Von Beginn an machte der Routinier in seinem „Löwen“ klar, dass der Klassensieg auch an diesem Samstag nur über ihn führen würde. Mit Klassenbestzeiten kämpfte sich der Peugeot-Pilot in der ersten Rennhälfte durch das Feld und behauptete die Führung in der Klasse letztendlich souverän.

48. Klassensieg

„Aufgrund einer geänderten Startreihenfolge hatte ich zu Beginn viel mit langsameren Fahrzeugen, die vor mir ins Rennen geschickt wurden, zu kämpfen“, erklärte der Peterslahrer den etwas verhaltenden Rennbeginn. „Die sind natürlich auch ihr Rennen gefahren, haben aber vielleicht auch das ein oder andere Mal vergessen, in den Rückspiegel zu schauen. Das war recht mühsam. In der zweiten Rennhälfte war das dann wieder besser sortiert. Ich hatte am Ende des ersten Stints etwas Reifenprobleme. Wir haben dann in der Pause Reifen gewechselt und dann ging das auch besser. Bis auf eine Ölspur auf der Strecke, die mir fast zum Verhängnis geworden ist, war ansonsten alles klar.“

Mit dem 48. Klassensieg seiner RCN-Karriere und Gesamtrang acht im Feld setzte Rolf Weißenfels seine Erfolgsserie nahtlos fort und feierte mit seiner Mannschaft entsprechend zufrieden im Ziel. Rund sieben der RCN findet mit dem „Preis der Erftquelle“ am Sonntag, 28. September, auf der 24,358 Kilometer langen Kombination Nordschleife mit GP-Sprint-Strecke ausgetragen und führt ebenfalls über 15 Runden.