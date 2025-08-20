Tolle Bedingungen, starke Leistungen: Bei der Rundstrecken-Challenge Nürburgring war auf den Peterslahrer Rolf Weißenfels im Peugeot 308 TCR des H&S-Racing Teams aus Fluterschen wie gewohnt Verlass.

Auch die Piloten der Rundstrecken-Challenge Nürburgring (RCN) trugen am Sonntag ihren fünften von acht Saisonläufen der beliebten Breitensportserie aus. Schauplatz an diesem Renntag war die Kombination aus Grand-Prix-Strecken-Kurzanbindung und Nordschleife des legendären Eifelkurses. Insgesamt standen 15 Runden auf der 24,358 Kilometer langen Berg- und Tal-Bahn in der Eifel an.

Im Feld der 149 Teilnehmer fuhr auch der Peterslahrer Rolf Weißenfels, dessen Peugeot 308 TCR wie immer von der Mannschaft des H&S-Racing Teams aus Fluterschen eingesetzt wurde. Bei optimalen, sommerlichen Bedingungen gingen die Piloten auf die Hatz nach Pokalen und Meisterschaftspunkten.

„Es war ein nahezu perfektes Rennen.“

Rolf Weißenfels, Pilot H&S-Racing

Mit Gesamtposition elf und Klassensieg Nummer 48 in der vier Teams starken Klasse RS2 A feierte der Peterslahrer „Löwenpilot“ nach 15 Runden einen erneuten Erfolg mit seinem Peugeot 308 TCR. Mit mehr als deutlichem Vorsprung auf die Verfolger querte der Routinier die Ziellinie und freute sich mit seiner Mannschaft.

„Es war ein nahezu perfektes Rennen“, berichtet der Routinier im Ziel. „Durch eine perfekte Strategie mit zwei Boxenstopps durch das Team konnte ich das Rennen von der Spitze bestimmen. Es gab zwar einmal ein kleines Problem mit einer Ölspur, aber ansonsten lief der ,Löwe’ wieder perfekt. Vielen Dank an alle im Team“, freute sich Weißenfels.

Der sechste RCN-Durchgang findet mit dem Lauf „Rhein-Ruhr“ am Samstag, 6. September statt. Dann beträgt die Distanz auf der reinen Nordschleife der Eifelstrecke 15 Runden.