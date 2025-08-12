Der routinierte Pilot aus Bruchertseifen feierte sein Comebach im Rahmen der ADAC-GT4-Serie am Nüburgring an der seite vom talentierten Obertiefenbacher Maximilan Schleimer. Im hart umkämpften Feld fuhr das Duo zwei Mittelfeldplätze heraus.

Perfektes Eifelwetter, volle Tribünen und eine gute Leistung im Teichmann Toyota GR Supra GT4 EVO2 waren die Grundpfeiler des Comebacks von Roland Froese in der ADAC GT4 Germany Rennserie am Wochenende. Zusammen mit GT4-Debütant Maximilian Schleimer (Obertiefenbach), der sein allererstes Rennen im GT4-Auto fuhr, feierte der schnelle Mann aus Bruchertseifen ein gelungenes Comeback in der Serie. Mit einem Toyota GR Supra GT4 EVO2 der am Nürburgring beheimateten Mannschaft von Teichmann Racing trat der 31-Jährige als Gaststarter in der Serie im Rahmen des DTM-Wochenendes auf dem Eifelkurs an.

Zwei solide Rennen

Die beiden Rennläufe über jeweils eine Rennstunde mit Fahrerwechsel in einem Pflichtboxenstopp zeigten, dass das Duo des Eifler Rennstalls erhebliches Potenzial mitbringt. Der erst 17-jährige Junior bewies auf Anhieb eine gute Leistung und stellte den rot-weißen Toyota für das erste Rennen am Samstag auf Startposition 16. Von Beginn an zeigte er einen starken Auftritt. Nach der Hälfte der Renndistanz übergab er den Toyota GR Supra GT4 EVO2 an Roland Froese. Der Bruchertseifener Routinier lieferte sich im weiteren Rennverlauf packende Zweikämpfe und konnte einige Positionen gutmachen. Am Ende reichte es für Platz 13 – ein solides Ergebnis für deren Debüt.

Am Sonntag ging es für das Toyota-Duo von Position 14 ins Rennen. Froese, der den ersten Rennabschnitt übernahm, konnte eine Startposition clever verteidigen und auch Youngster Maximilian Schleimer zeigte eine fehlerfreie Leistung, sammelte viel Rennerfahrung und bracht Position 14 auch ins Ziel.