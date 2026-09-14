In der nassen Hölle des Nürburgrings zeigt Roland Froese Nervenstärke: Trotz starkem Regen und Aquaplaning bringt er das Auto gemeinsam mit seinem Team sicher ins Ziel.
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Mit dem heiß erwarteten Double-Header ging es auch für die Nürburgring Langstrecken Serie (NLS) in das Saisonfinale und somit in die Meisterschaftsentscheidung. Mit den Läufen acht und neun hatten die Akteure auf der 24,378 Kilometer langen Kombination aus Grand-Prix Kurs und Nordschleife der legendären ’Grünen Hölle’ gleich zwei Rennen mit einer Distanz von jeweils vier Stunden an einem Wochenende auf dem Programm.