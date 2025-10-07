Auch Tom Kalender fährt gut Ricardo Feller überzeugt beim Saisonfinale Jürgen Augst 07.10.2025, 14:22 Uhr

i Ricardo Feller (links) schaffte es mit seinem Audi R8 LMS GT3 Evo II von Land-Motorsport beim Finale in Hockenheim mit Rang zwei am Samstag, zum dritten Mal in dieser Saison aufs DTM-Podium. Jürgen Augst/Manfred Muhr/byJogi

Das letzte Rennwochenende der DTM fand auf dem Hockenheimring statt. Dabei überzeugten Ricardo Feller und Land-Motorsport sowie der erst 17-jährige Tom Kalender aus Hamm.

Spannender kann man keinen Krimi schreiben oder auch eine Saison in Deutschlands höchster Motorsportliga zu einem dramatischen Finale bringen. In der allerletzten Rennrunde der 16 Rennen langen Saison sicherte sich der türkische Porsche-Fahrer Ayhancan Güven im Porsche 911 GT3 R von Manthey Racing nach einem dramatischen und spannenden Rennwochenende auf dem Hockenheimring den Titel des DTM Champions.







Artikel teilen

Artikel teilen