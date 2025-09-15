Nach einer grandiosen Leistung feierten der Schweizer Ricardo Feller und die Niederdreisbacher Audi-Mannschaft von Land-Motorsport beim 14. Saisonlauf der Deutsche Tourenwagen-Masters ( DTM) auf dem Red Bull Ring in Österreich einen sensationellen Laufsieg – den ersten in der Teamgeschichte. „Der heutige Tag war etwas ganz Besonderes für mich und die ganze Mannschaft. Mit der Zieldurchfahrt ist ein riesiger Stein vom Herzen gefallen“, so der Teamchef Christian Land. „Keiner von uns hätte im Vorfeld damit gerechnet, da die Voraussetzungen alles andere als vielversprechend waren. Umso größer sind jetzt natürlich die Freude und die Erleichterung.“

Christian Land, Teamchef Land-Motorsport

In einem begeisternden Rennen am Sonntag konnte sich der Schweizer Audi-Pilot, nach Platz zwei im Qualifying, mit einem bestens eingestellten Audi R8 LMS GT3 Evo II – übrigens dem einzigen im Feld der 24 Teilnehmer – nach zwei perfekten Pflichtboxenstopps der Land-Mannschaft an der Spitze des Feldes festsetzen und den Überraschungssieg einfahren.

Feller glänzt auf der Strecke, Land-Team beim Boxenstopp

Das gesamte Wochenende über war Feller einer der herausragenden Fahrer im Feld. So holte er mit den Startplätzen zwei und acht gleich zwei Top-Platzierungen aus den beiden Qualifyings heraus. Auch in den Rennen bewies Feller mit harten Zweikämpfen und starken Überholmanövern großen Kampfgeist. So setzte er im Sonntagsrennen den bis dahin führenden Thierry Vermeulen so lange unter Druck, bis er diesem zur Rennhalbzeit die Spitzenposition abjagte.

Und auch die Boxencrew hatte entscheidenden Anteil am Erfolg. Mit zwei fehlerfreien Boxenstopps mit jeweils 7,2 und 7,8 Sekunden ebneten sie Feller den Weg zu seinem insgesamt dritten DTM-Triumph. Die Niederdreisbacher Crew bestätigte damit den Aufwärtstrend, der seit dem Einstieg zum Saisonbeginn erkennbar ist. Von keiner Veranstaltung nahm Land-Motorsport mehr Punkte mit nach Hause als aus Spielberg.

Tom Kalender mit bestem Saisonergebnis

Auch für den 17-jährigen AMG-Junior Tom Kalender lief es am Rennsonntag in der Steiermark gut. Mit Startposition 15 aus dem morgendlichen Qualifying legte der DTM-Rookie aus Hamm mit seinem Landgraf Mercedes-AMG GT3 den Grundstein für sein bisher bestes Saisonrennen, das nach einer fehlerfreien Leistung und zwei idealen Boxenstopps mit Position elf belohnt wurde. Für den jungen „Hämmscher“ ist es sein bisher bestes DTM-Karriereergebnis.

i Sein bisher bestes DTM-Karriereergebnis gelang dem erst 17-jährigen Tom Kalender im Landgraf Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer 84 im Sonntagsrennen der DTM auf dem Red Bull Ring in der österreichischen Steiermark. Jürgen Augst/Manfred Muhr/byJogi

Im ersten Rennen am Samstag haderte der Junior im Feld noch mit Starposition 23. Aus den hinteren Reihen konnte Kalender zwar einige Positionen gut machen, aber die harten Kämpfe forderten auch Tribut und kosteten vor allem Zeit. Am Schluss verpasste der Landgraf-AMG-Pilot mit Rang 17 die Punkteränge knapp. „Am Samstag war es noch sehr schwierig. Startplatz 23 war nicht die erhoffte Ausgangslage, aber ich konnte im Rennen zumindest einige Plätze nach vorne kommen. Der Sonntag lief dafür sehr gut. Wir haben uns schon im Qualifying deutlich steigern können. Mit Platz elf im Rennen konnte ich mein bestes Saisonergebnis erzielen. Es ist auf jeden Fall ein klarer Aufwärtstrend erkennbar“, so Tom Kalender.

Sowohl der junge Mann aus Hamm als auch die Land-Motorsport-Mannschaft freuen sich nun auf das große DTM-Finale, das vom 3. bis 5. Oktober auf dem Hockenheimring stattfinden wird. Erst dann entscheidet sich auch der äußerst spannende Kampf um den Titel in Deutschlands höchster Motorsportmeisterschaft.