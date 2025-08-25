In der DTM fanden die Rennen elf und zwölf auf dem Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal statt. Mit dabei waren wieder Land-Motorsport mit Pilot Ricardo Feller und der 17-jährige Tom Kalender aus Hamm.

Runde sechs der DTM 2025 mit den Rennen elf und zwölf führte die 24 Piloten und ihre Teams an den Sachsenring nach Hohenstein-Ernstthal. Auf dem 3,645 Kilometer langen Kurs, der gegen den Uhrzeigersinn gefahren wird, waren auch die Niederdreisbacher Audi-Mannschaft von Land-Motorsport mit ihrem Piloten Ricardo Feller im Audi R8 LMS GT3 EVO II sowie der 17-jährige Youngster Tom Kalender aus Hamm an der Sieg im Landgraf Mercedes AMG GT3 am Start.

Feller, der beim Rennen auf dem Nürburgring vor 14 Tagen mit Rang drei den größten DTM-Erfolg der Truppe um Wolfgang und Christian Land feiern konnte, erlebte ein Wochenende mit Höhen und Tiefen. Nachdem im Qualifying jeweils das nötige Glück fehlte, glänzte der Schweizer in den Rennen mit großem Kampfgeist und einer beeindruckenden Aufholjagd, die ihm am Samstag Platz sechs einbrachte.

„Wir haben uns das Wochenende anders vorgestellt.“

Christian Land, Teamchef Land-Motorsport

„Wir haben uns das Wochenende anders vorgestellt“, gibt Teamchef Christian Land zu. „Unser großes Manko waren ganz klar die Startpositionen. Wenn man mit den Plätzen 17 und 19 auf unsere Qualifying-Ergebnisse schaut, dann sieht man, dass wir aber das Maximum rausgeholt haben.“

Besonders viel holte die Mannschaft aus dem Ersten der beiden Rennen heraus. In der regnerischen Anfangsphase kämpfte sich Ricardo Feller um mehrere Positionen nach vorn und brachte sich damit in eine gute Ausgangslage für den Kampf um die vorderen Punkteränge. Als es in den turbulenten Schlussrunden hart auf hart kam, behielt der 25-Jährige in zahlreichen Rad-an-Rad-Duellen einen kühlen Kopf. Das Endergebnis: 13 gutgemachte Plätze, zehn Meisterschaftspunkte für Platz sechs und die meisten Überholmanöver des gesamten Fahrerfeldes.

Am Rennsonntag blieb Feller eine Top-Platzierung jedoch verwehrt. Der Audi-Pilot hatte bereits einige Plätze gutgemacht, fiel dann jedoch durch einen unverschuldeten Dreher bis auf Rang 17 zurück.

i Ricardo Feller kämpfte sich nach einem schwachen Qualifying bis auf Position sechs vor. Jürgen Augst

Ein noch schwierigeres Wochenende erlebte DTM-Rookie Tom Kalender. Der 17-jährige AMG-Junior im Landgraf Mercedes-AMG GT3 hatte ebenfalls mit den Schwierigkeiten einer freien Quali-Runde auf dem sehr speziellen Sachsenring zu kämpfen. Letztendlich blieben dem Junior im Feld nur die Startpositionen 21 (Samstag) und 22 (Sonntag). Im ersten Rennen unter extremen Bedingungen am Samstag kämpfte Tom Kalender tapfer im hinteren Feld gegen DTM-Größen wie Champion Mirko Bortolotti im Lamborghini um die Positionen. Wie alle Piloten wechselte auch die Landgraf-Mannschaft bei Pflichtboxenstopp auf profillose Slicks. Als es in der Safety-Car-Phase kurz vor Rennende wieder leicht zu regnen begann, riskierte Tom Kalender einen Wechsel auf Regenreifen. Dieser Poker brachte aber nicht den gewünschten Effekt, weshalb er die Ziellinie letztlich auf der 21. Position überquerte.

Am Rennsonntag war für den jungen „Hämmscher“ schon sehr früh Feierabend. Mit einem Reifenschaden nach einem Kontakt im Startgetümmel musste er seinen Mercedes-AMG GT3 mit der Starnummer 84 vorzeitig an der Box abstellen.

„Das Training am Freitag lief noch sehr gut, leider habe ich dann in beiden Qualifyings keine perfekte Runde hinbekommen.“

Tom Kalender, 17-jähriger DTM-Fahrer aus Hamm

„Das Training am Freitag lief noch sehr gut, leider habe ich dann in beiden Qualifyings keine perfekte Runde hinbekommen. Am Sachsenring hat man nur eine Runde, in der die Reifen das perfekte Fenster haben. Im Regen am Samstag waren wir eigentlich schnell genug, das Überholen ist hier aber einfach schwierig. Heute hatte ich beim Start einen Kontakt und habe mir einen Reifenschaden zugezogen. Danach waren wir eine Runde zurück und haben das Auto aus Sicherheitsgründen abgestellt.“

Vom 12. bis 14. September geht es mit dem Gastspiel in Spielberg in die vorletzte Runde der Saison.