Nürburgring. 39.000 Besucher erlebten auf der Nordschleife, der Grand-Prix-Strecke, den beiden weitläufigen Fahrerlagern und auf dem Ring-Boulevard die 52. Auflage des Oldtimer Grand-Prix. Und kein einziger von ihnen dürfte sein Kommen bereut haben, denn auch in diesem Jahr wurden bei wechselhafter Witterung einzigartige Momente des historischen Motorsports in all seinen verschiedenen Facetten vorgeführt. Die Palette des Gebotenen reichte von Vorkriegs-Rennwagen über Sport- und GT-Fahrzeuge der 1950er-Jahre, legendären Boliden aus der Deutschen Rennsportmeisterschaft und deren Nachfolge-Serie, der DTM, bis hin zu einzigartigen Formel-1-Ikonen aus der Cosworth-Ära.

i Rennmotorräder aus den frühen 1950er-Jahren begeisterten die Besucher auf der Nordschleife Jürgen C. Braun

Wieder dabei auch Renn-Motorräder der Fahrer-Vereinigung „Grab the flag“ aus der Nachkriegszeit. Maschinen aus sechs Jahrzehnten Rennsport-Geschichte eroberten den Kurs und die Herzen ihrer Bewunderer. Frei nach dem Motto: „Back to the bikes“. Denn bereits in den ersten OGP der 1970er-Jahre waren die alten BMW, Yamaha, Ducati, NSU und weitere Zeitzeugen des Motorrad-Rennsports am Start.

Von Ford Capri bis Opel Manta

Rundstreckensport pur aus den Zeiten der Deutschen Rennsportmeisterschaft, der Vorgänger-Serie der DTM, bot das DRM Revival. BMW 2002 tii, Ford Capri, als der “deutsche Mustang" oder der Escort RS, besser bekannt als „Hundeknochen-Escort“, streuten, vom kleinen Audi 50 über Opel Manta, Alfa Romeo GT, bis hin de Tomaso Pantera GT noch einmal etwas von der Marken-vielfältigsten Rennsportserie der Deutschen Automobilgeschichte auf den Asphalt.

i CanAm-Boliden aus der "verrücktesten Rennsportserie der Welt" in den USA und Kanada bekommt man nur bei Events des historischen Motorsports in dieser Vielfalt zu sehen. Jürgen C. Braun

Neben 44 Rennen konnten die Besucher auch viel Zeit in beiden Fahrerlagern verbringen. Markenclubs hatten in der AMG-Arena ihr Lager aufgeschlagen: Aston Martin, Alfa Romeo, Ferrari, Jaguar, de Tomaso, Porsche-Clubs verschiedener Modelle. Bei der Live-Auktion wertvoller Oldtimer auf der Flaniermeile des Nürburgring-Boulevards drückten sich viele Fans „die Nasen platt“ an Fahrzeugen, die Träume ihrer Jugend waren. Von preiswerten Youngtimern bis hin zu Raritäten im hohen sechsstelligen Bereich kamen rund 100 klassische Fahrzeuge unter den Hammer.

i In der AMG-Arena htten die Markenclubs ihre Zelte aufgeschlagen. Von Aston Martin, über Alfa Romeo, Jaguar, Ferrari und Porsche Markenclubs verschiedener Modelle gab es dort "Oldies für den Alltagsgebrauch" zu bewundern Jürgen C. Braun.

Wer Samstag und Sonntag ganz früh aufgestanden war, konnte auf der Nordschleife die „Dinos“ bewundern. Ausnahmen wie ein Riley aus den 1930er-Jahren, Austin Healey, Jaguar SS, Bentley 4½ Litre oder ein Alfa Romeo 8C Monza begeisterten die Liebhaber der automobilen Frühzeit. Manchmal nur mit 30 km/h bis zur Hohen Acht rauf, dann aber auch im „Renntempo“ über Schwedenkreuz und runter in die Fuchsröhre. Manch einer war je nach Ausstattung des Ersatzteillagers unterwegs. Dort fündig zu werden, wird mit zunehmendem Alter schwerer. Und schließlich will man ja dabei sein im nächsten Jahr bei der 53. OGP-Auflage. Dessen Termin steht mit dem 7. bis zum 9. August 2026 bereits fest.