Viel wurde über den amtierenden Formel-1-Weltmeister Max Verstappen gesprochen, der sich mit seinem Gaststart die erforderliche Lizenz für ein mögliches 24-Stunden-Rennens erfuhr. Ein Westerwald fuhr in seinem Schatten einen Klassensieg ein.

Gleich zwei Rennen der Nürburgring Langstrecken Serie (NLS) an einem Wochenende. Der „Double Header“ der beliebten Langstreckenserie mit den Saisonrennen Nummer 7 und 8 gingen am Wochenende mit den Läufen „65. ADAC ACAS Cup“ am Samstag –, bei dem auch Formel-1-Star Max Verstappen teilnahm, um das sogenannte Nordschleife-Permit (Voraussetzung für einen Start beim 24-Stunden-Rennen, Anm. d. Red.) zu erfüllen – und dem „64. ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen“ auf der 24,378 Kilometer langen Kombination aus Grand-Prix Sprint Strecke und Nordschleife des Eifelkurses über die Bühne.

Gleich zwei Rennen mit einer Distanz von jeweils vier Rennstunden waren dabei für die jeweils gut 100 Teilnehmer nicht nur eine doppelte Belastung, sondern auch zweimal die Möglichkeit, um Sieg und Meisterschaftspunkte zu kämpfen. Mit im Feld war auch wieder der Horhausener Jannik Reinhard, der sich den BMW M240i Racing Cup in der entsprechenden Cup-Klasse den Renner von „PTerting Sports by Up2Race“ mit dem Niederländer John van der Sanden und dem unter dem Pseudonym „Alboretto“ starteten dritten Mann im Team teilte.

„Wir konnten den Stopp zum Wechsel auf die notwendigen Regenreifen nutzen und hatten gegenüber dem Klassenkonkurrenten einen entscheidenden Vorteil.“

Jannik Reinhard über den letzten Pflichtboxenstopp, der einen Vorteil brachte.

Das Trio im BMW aus dem BMW M240i Cup setzte bereits im ersten Rennen seine „Duftmarke“ und konnte nach einem spannenden Dreikampf in der Klasse am Samstag einen Klassensieg in der acht Teams starken Klasse feiern. „Ich habe am Samstag den Start gefahren“, berichtet der Dachdeckermeister aus Horhausen am Sonntagabend. „Auch meine Teamkollegen haben sich keine Schwächen erlaubt und genau zum letzten Boxenhalt, als ich noch einmal ins Cockpit gestiegen bin, setzte der Regen wieder ein. Wir konnten den Stopp zum Wechsel auf die notwendigen Regenreifen nutzen und hatten gegenüber dem Klassenkonkurrenten einen entscheidenden Vorteil. So konnte ich am Ende unseren BMW zum Klassensieg steuern.“

Windschatten kostet zweiten Klassensieg

Vor dem Rennen am Sonntag hatten die Mechaniker der Crew noch eine Nachtschicht eingelegt, um den defekten Turbolader am Motor zu wechseln und dem Renner zu neuer Agilität zu verhelfen. Nach einem, von einigen Problemen geprägten Qualifying, langt es für das Trio in der Startnummer 680 schließlich noch zu Startplatz drei in der Klasse. Nach spannenden vier Rennstunden mit vielen Zweikämpfen wurde der Sieg in der Klasse schließlich auf den letzten Metern – Nürburgring-typisch – auf der langen Geraden vor Start und Ziel des Traditionskurses entschieden. Als Führender auf die Gerade eingebogen, war der Niederländer van der Sanden nur noch „Opfer“ und hatte dem bis dahin Zweitplatzierten, der den Windschatten geschickt nutzte, nichts entgegenzusetzen, und musste sich mit Klassenposition zwei zufriedengeben.

„Wir sind trotzdem sehr zufrieden, denn wir konnten das gesamte Wochenende über um den Sieg mitkämpfen. Und das spannende Herzschlagfinale am Sonntag war einfach der ’Nürburgring Klassiker’. Wir freuen uns jetzt auf die letzten beiden Rennen“, so der Horhausener.