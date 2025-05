Klettwitz. Im Rahmen des DTM-Wochenendes auf dem Lausitzring feierte auch die ADAC GT Masters Serie ihren Saisonauftakt. Auch hier, wie bereits in der DTM, am Start, die Niederdreisbacher Mannschaft von Land-Motorsport, die einen Audi R8 LMS GT3 Evo2 für die Rennamazone Carrie Schreiner (Euskirchen) und den Schweizer Alain Valente an den Start brachte.

Die beiden Rennen am Samstag und Sonntag im ADAC GT Masters führten die Teams über eine Distanz von jeweils 80 Minuten, wobei zwei Boxenstopps mit einem Fahrerwechsel und ein Reifenwechsel zu absolvieren waren. Das Land-Duo, bei dem der 28-jährige Schweizer das erste Qualifying absolviert hatte und den Audi auf Position 11 ins Rennen brachte, kam mit einer soliden Leistung am Ende auf Position zwölf ins Ziel und sammelte erste Meisterschaftspunkte.

Weitere wertvolle Zähler durch Rang sieben

Wesentlich turbulenter ging es am Sonntag zur Sache. Pünktlich zum Start einsetzender Regen machte die Startphase zum Reifenpoker. Mit dramatischen Szenen in den ersten Minuten des Rennens mit starkem Regen, einer sehr rutschigen Strecke, viele Ausrutscher und eine lange Ölspur sorgten für eine frühzeitige Unterbrechung des Rennens mit der roten Flagge. Nach dem Re-Start schaffte es die Rennamazone Carrie Schreiner, die durch ihre Einsätze in der F1-Academie bekannt wurde, sich aus allen Schwierigkeiten auf der Strecke heraus zu halten. Valente, der für den Mittelstint ans Steuer des Audi R8 LMS GT3 griff, setzte die souveräne, fehlerfreie Vorstellung nach dem ersten Boxenstopp fort, und am Ende konnte Carrie Schreiner mit Position sieben im Feld weitere wertvolle Zähler sammeln.

„Bei diesen schwierigen Bedingungen das Auto nach Hause zu bringen, ist schon eine klasse Leistung“, sagte Teamchef Christian Land nach dem Regenrennen am Sonntagabend. „Während ein Großteil des Feldes Fehler machte, haben Carrie und Alain Ruhe bewahrt und Punkte sicher nach Hause gebracht.“