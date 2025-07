Runde sechs der GT World Challenge Europe stand auf dem 4,226 Kilometer langen „ Misano World Circuit Marco Simoncelli“ an der italienische Adriaküste auf dem Programm. Der dritte Durchgang zum Sprint Cup der internationalen GT3 Rennserie lockte 43 GT3-Teams auf die Strecke, die am Samstag und Sonntag jeweils ein Rennen über 60 Minuten zu absolvieren hatten. Ein Pflichtboxenstopp zur Rennmitte, bei dem sich die Fahrer am Steuer abwechselten, sorgte für zusätzliche Würze. Mit von der Partie war auch wieder der Brachbacher Luca Stolz, der sich das Cockpit des Mercedes-AMG GT3 der belgischen Mannschaft von Boutsen-VDS mit Maxim Martin teilte.

Fahrerwechsel zur Rennmitte sorgt für zusätzliche Würze

Für das erste Rennen am Samstagabend hatte der AMG-Werkspilot den Mercedes mit der Startnummer 9 mit Position neun in den Top 10 des Feldes platziert. In einer hektischen Startphase wurde er allerdings in der ersten Runde in einen größeren Zwischenfall verwickelt und konnte froh sein, das Rennen am Ende des Feldes fortsetzen zu können. In der Folge startete das AMG-Duo eine Aufholjagd, die Luca Stolz nach dem Fahrerwechsel zur Rennmitte auf Position 18 des Gesamtfeldes beendete. Am Sonntagnachmittag sicherte der 29-jährige Brachbacher mit Rang neun eine sehr gute Ausgangsposition für das einstündige Rennen. Nach dem Start setzte sich Luca Stolz gleich einmal gegen weitere Konkurrenten durch und positionierte seinen Boutsen-VDS AMG-GT3 auf Rang sieben in der Spitzengruppe des Feldes. Nach rund 15 Minuten wurde dann das Rennen nach einem heftigen Unfall für gut zwei Stunden unterbrochen. Den Re-Start absolvierte der Brachbacher routiniert und clever. Auf Position sieben übergab er die Startnummer 9 dann an seinen belgischen Teamkollegen. Auch der zeigte im weiteren Verlauf keine Schwäche und am Ende feierte das AMG-Duo mit Gesamtrang sechs einen versöhnlichen Abschluss.

„Grundsätzlich wären an beiden Tagen Top-Ten-Ergebnisse möglich gewesen. Dennoch sind wir noch nicht da, wo wir hinwollen – nämlich regelmäßig um Podiumsplätze zu kämpfen.“

Luca Stolz’ Fazit zum Abschneiden in Misano

Luca Stolz: „Auch in Misano konnten wir Fortschritte verzeichnen. Maxime hatte am Samstag ein gutes Qualifying und stellte unseren Mercedes-AMG GT3 #9 als bester AMG auf Startplatz neun. Leider verlief der Start turbulent. In Kurve fünf wurde Maxime gedreht und touchierte leicht die Streckenbegrenzung. Glücklicherweise konnten wir das Rennen fortsetzen. Zwar fielen wir zunächst ans Ende des Feldes zurück, konnten im weiteren Verlauf jedoch viele Positionen gutmachen und landeten schließlich auf Rang 20. Im Sonntags-Qualifying lief es bei mir nur durchschnittlich. Von Position neun aus konnte ich direkt beim Start zwei Plätze gutmachen, ehe die Unterbrechung erfolgte. Nach dem Restart entwickelte sich ein intensives Rennen, in dem wir am Ende Sechste wurden. Grundsätzlich wären an beiden Tagen Top-Ten-Ergebnisse möglich gewesen, was positiv zu bewerten ist. Dennoch sind wir noch nicht da, wo wir hinwollen – nämlich regelmäßig um Podiumsplätze zu kämpfen.“

Weiter geht es für Stolz und Martin in der GT World Challenge Europe bereits in 14 Tagen mit der vierten Runde des Sprint-Cups im französischen Magny Cours.