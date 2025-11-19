Siege in historischer Formel 2: „Piranha“ Wolfgang Kaufmann hängt an Riviera alle ab
Siege in historischer Formel 2
„Piranha“ Wolfgang Kaufmann hängt an Riviera alle ab
Im Rennsport ist Wolfgang Kaufmann mit allen Wassern gewaschen. Kreuz und quer durch die vielen verschiedenen Klassen hat er Siege gefeiert. Aktuell ist der Westerwälder in der Historischen Formel 2 unterwegs und hängt auch da die Konkurrenz ab.
Lesezeit 2 Minuten
Beim letzten Lauf zur „F2 Classic InterSeries“ für historische Formel-2-Rennwagen 2025 auf der 4,2 Kilometer langen italienischen Rennstrecke von Misano an der Riviera in der Provinz Rimini gelang Wolfgang Kaufmann mit dem 78er March 782-BMW wie zu Saisonbeginn in Le Castellet noch einmal ein Doppelschlag – Siege in beiden Rennläufen im Gesamtklassement, seine Siege 15 und 16 im Historischen Formel-2-Sport seit 2021.