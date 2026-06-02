P9 Challenge in Spa
Pflichtstandzeiten vermiesen Jürgen Alzen das Rennen
Jürgen Alzen und Timo Scheibner waren auch am Wochenende im belgischen Spa-Francorchamps mit seinem H&R-BMW M4 GT3 sehr erfolgre
Jürgen Alzen und Timo Scheibner waren auch am Wochenende im belgischen Spa-Francorchamps mit seinem H&R-BMW M4 GT3 sehr erfolgreich unterwegs. Zwei Klassensiege, einmal Gesamtrang zwei und einmal Gesamtrang sechs ließ sich das Duo in der P9 Challenge gutschreiben.
Jürgen Augst/P9/byJogi

Zwei Klassensiege, einmal Rang zwei und einmal Rang sechs für das Betzdorfer Rennteam hört sich gar nicht schlecht an. Doch es wäre tatsächlich noch mehr drin gewesen. Wären da nicht die Pflichthalte gewesen.

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Runde zwei der internationalen P9 Challenge führte die Teams auf den sieben Kilometer langen Grand–Prix-Kurs ins belgische Spa-Francorchamps. Auf der Strecke in den Ardennen standen im Rahmen des „Euro Race Supercar Challenge Wochenendes“ zwei rund einstündige Rennen im Endurance-Cup-Format auf dem Programm.

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